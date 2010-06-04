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Журналист Japan Times предположил, что Шома Уно продолжит карьеру в России. Возможно, у Тутберидзе

Теги Алексей Мишин сборная Японии мужское катание Этери Тутберидзе Шома Уно Фигурное катание

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что японский фигурист Шома Уно может продолжить спортивную карьеру в России. 

Ранее Уно на своем сайте сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей. 

«У Брайана Орсера есть Ханю, у Рафаэля Арутюняна – Нэтан Чен, поэтому они – нет (не станут тренерами Уно – Sports.ru).

Если Шома действительно хочет учиться у тренера, который ставит технику, он пойдет либо к Этери Тутберидзе, либо к Алексею Мишину», – написал Галлахер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

На прошлой неделе Галлахер отправил запрос на интервью с Этери Тутберидзе, но она отказалась от комментариев. 

По информации российского издания «Спорт день за днем», Мишин с Уно сотрудничать не будет. 

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