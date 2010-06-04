Журналист Japan Times предположил, что Шома Уно продолжит карьеру в России. Возможно, у Тутберидзе

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что японский фигурист может продолжить спортивную карьеру в России.

Ранее Уно на своем сайте сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей.

«У Брайана Орсера есть Ханю, у Рафаэля Арутюняна – Нэтан Чен, поэтому они – нет (не станут тренерами Уно – .ru).

Если Шома действительно хочет учиться у тренера, который ставит технику, он пойдет либо к , либо к Алексею Мишину», – написал Галлахер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе Галлахер отправил запрос на интервью с Этери Тутберидзе, но она отказалась от комментариев.

По информации российского издания «Спорт день за днем», Мишин с Уно сотрудничать не будет.