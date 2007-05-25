ХЧМ-2023 пройдет в Петербурге, Закарин выиграл 13-й этап «Джиро», Рамос может уйти из «Реала» и другие новости утра.

1. Официально: хоккейный ЧМ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге. Затраты на организацию турнира составят 1,2 млрд рублей.

2. Российский велогонщик Ильнур Закарин выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия» и стал третьим в общем зачете.

3. Российское антидопинговое агентство полностью восстановлено в правах.

4. Защитник Серхио Рамос задумался об уходе из «Реала». Пишут, что у него испортились отношения с Флорентино Пересом. Варианты продолжения карьеры: «Ювентус», «МЮ», «Ливерпуль» и клуб из Китая. Сам игрок отреагировал на слухи так.

Уже сегодня пройдут финальные матчи национальных кубков. В Испании «Барселона» сыграет против «Валенсии». Отметим, что каталонцы выигрывали этот трофей 4 раза подряд. В Германии «РБ Лейпциг» встретится с «Баварией». В прошлом году мюнхенцы также играли в финале кубка, но уступили трофей. Ковач сделает золотой дубль в этом сезоне? Получите 1 000 рублей без условий и выберите свой матч для ставки!

5. Новым владельцем «Йокерита» стал легендарный финский хоккеист Яри Курри.

6. Трансферы. «Бавария» предложила «Ман Сити» 80 млн евро за Лероя Сане, клубы вступили в переговоры. «МЮ» контактирует с представителями нападающего Антуана Гризманна, а также готов заплатить 35 млн фунтов за форварда «Лиона» Дембеле. Форвард «Локо» Федор Смолов – первый в списке нападающих для «Динамо».

7. «Ак Барс» подписал лучшего вратаря чемпионата Швеции Адама Рейдеборна.

8. Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что «Реал» не разрешил команде разместиться на своей базе в Вальдебебас. Мадридский клуб опроверг слова аргентинца.

9. «Монако» Александра Головина остался в лиге 1, хотя и уступил «Ницце» в последнем матче сезона. «Кан» вылетел, «Дижон» сыграет в стыках с «Лансом».

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах.

10. «Химки» обыграли в гостях УНИКС и сравняли счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (103:98, 1-1).

11. «Витесс» Леонида Слуцкого в первом матче финала за путевку в Лигу Европы сыграл вничью с «Утрехтом» Дика Адвоката.

12. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новую тачку: суперкар McLaren Senna стоимостью около 1 млн евро.

13. В киберспорте мощный расистский скандал: французский игрок назвал тиммейтов «русскими гребаными шизофреничными животными», «собаками из третьего мира» и «русскими шлюхами». Подробно объясняем ситуацию тут (можно читать, даже если вы не понимаете, что такое дота).

Цитаты дня.

«Вальверде не виноват в вылете от «Ливерпуля», виноваты игроки». Лионель Месси поддержал тренера.

Илья Ковальчук: «Уверен, в России хоккей – спорт номер один».

Леонид Федун: «При лимите «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе».

«Трудно объяснить, почему столько хоккеистов из России уезжает в Северную Америку». Недоумевает Владислав Третьяк.

Дзюба о финале «Игры престолов»: «Безобразие, катастрофа, ужас! Все годы насмарку. Нужно переснимать».