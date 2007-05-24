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    «Монако» Головина остался в лиге 1, «Кан» вылетел, «Дижон» сыграет в стыках с «Лансом»

    Теги Ланс Ницца Монако Тьерри Анри лига 1 Франция Кан Д2 Франция Дижон Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Монако» сохранил прописку в лиге 1 по итогам сезона-2018/19.

    В 38-м туре команда из княжества проиграла «Ницце» (0:2), но избежала стыковых матчей за место в высшем дивизионе благодаря поражению «Кана» от «Бордо» (0:1).

    «Монако» занял 17-е место, набрав 36 очков. У клуба 8 побед, 18 поражений и 12 ничьих при 38 забитых и 57 пропущенных голах.

    Таким образом, «Кан» с 19-го места вылетел в лигу 2, а «Дижон», выигравший у «Тулузы» (2:1), стал 18-м и сыграет в переходных играх с «Лансом».

    Свой дебютный сезон за «Монако» провел полузащитник сборной России Александр Головин. Он забил 3 гола и отдал 3 результативных паса в 30 играх французской лиги.

    Леонарду Жардим начинал сезон в качестве главного тренера «Монако». В октябре его сменил Тьерри Анри, а в январе португалец вернулся в клуб.

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