Илья Ковальчук: «Уверен, в России хоккей – спорт номер один»

Нападающий сборной России Илья Ковальчук назвал хоккей спортом номер один в России.

– Санкт-Петербург получил право проведения чемпионата мира. Вы в этом городе провели много игрового времени.

– Намного больше, чем здесь? (смеется) Здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира.

В России хоккей, я уверен, – спорт номер один. Мы это чувствуем сами, нас поддерживают везде.

Будет очередной всплеск. Круто для молодежи, что они увидят своих кумиров живьем. Потрогают, пообщаются. Надеюсь, еще больше детей начнут заниматься хоккеем.

– Вам бы хотелось сыграть в 2023-м?

– Посмотрим. Мне уже будет 40 лет, по-моему. Я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько, – сказал Ковальчук.

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