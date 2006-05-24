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    Затраты на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге составят 1,2 млрд рублей

    Теги ФХР ИИХФ бизнес чемпионат мира Ледовый дворец (Санкт-Петербург) ТАСС Хоккей

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости организации ЧМ-2023.

    «В соответствии с предварительным расчетом затрат, общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года составит около 1,2 млрд рублей.

    Эта сумма сопоставима с затратами, понесенными в рамках прошедшего чемпионата 2016 года, которые с учетом реконструкции спортивного комплекса «Юбилейный» составили 1 миллиард 135 млн рублей.

    Учитывая высокую значимость турнира в масштабах страны, правительством Санкт-Петербурга планируется концепция распределения финансирования указанных затрат в пропорции: 50% - за счет средств федерального бюджета и 50% - за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

    Кроме того, планируется, что часть расходов по стартовому взносу за проведение чемпионата в Международную федерацию хоккея возьмет на себя ФХР.

    За последние годы Санкт-Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, важнейшим результатом данных событий явилось создание в городе современной инфраструктуры: спортивной, транспортной, гостиничной, медицинской, телекоммуникационной, инженерной, соответствующей самым высоким мировым стандартам и готовой принять мероприятия любого масштаба.

    Можно констатировать, что Санкт-Петербург полностью готов к проведению предстоящего чемпионата мира по хоккею с точки зрения инфраструктурного обеспечения», – сказал Кириллов.

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