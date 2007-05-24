🏎Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около 1 млн евро

В автопарке нападающего «Ювентуса» пополнение.

34-летний португалец выставил в инстаграме видео с заездом на McLaren Senna в гараж дома в Турине.

Он также разместил фотографию, на которой он позирует возле нового автомобиля, и написал: «Наслаждайся😉👌🏻».

Суперкар был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Спортивный автомобиль назван в честь бразильского гонщика «Формулы-1» .

В McLaren Senna 800 лошадиных сил. Автомобиль стоит около миллиона евро, сообщает A Bola.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Enjoy 😉👌🏻 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Май 2019 в 5:46 PDT

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