🏎Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около 1 млн евро

В автопарке нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнение.
34-летний португалец выставил в инстаграме видео с заездом на McLaren Senna в гараж дома в Турине.
Он также разместил фотографию, на которой он позирует возле нового автомобиля, и написал: «Наслаждайся😉👌🏻».
Суперкар был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Спортивный автомобиль назван в честь бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны.
В McLaren Senna 800 лошадиных сил. Автомобиль стоит около миллиона евро, сообщает A Bola.
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