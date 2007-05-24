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    🏎Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около 1 млн евро

    Теги Айртон Сенна Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия бизнес светская хроника стиль Футбол

    В автопарке нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнение.

    34-летний португалец выставил в инстаграме видео с заездом на McLaren Senna в гараж дома в Турине.

    Он также разместил фотографию, на которой он позирует возле нового автомобиля, и написал: «Наслаждайся😉👌🏻».

    Суперкар был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Спортивный автомобиль назван в честь бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны.

    В McLaren Senna 800 лошадиных сил. Автомобиль стоит около миллиона евро, сообщает A Bola.

     
     
     
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    Enjoy 😉👌🏻

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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