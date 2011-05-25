Рамос о татуировке с «десимой»: «Мадридизм у меня под кожей»

Капитан Серхио Рамос отреагировал на слухи о его возможном уходе из .

«Десима» увековечена. Мадридизм у меня под кожей», – написал 33-летний испанец в инстаграме.

Он опубликовал видео с татуировкой, посвященной победе «Реала» в финале Лиги чемпионов над «Атлетико» 24 мая 2014 года.

Рамос тогда в добавленное ко второму тайму время (92:48) забил гол, переведя игру в овертайм, где команда забила еще три мяча (4:1). «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов.