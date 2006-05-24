Рамос задумался об уходе из «Реала»

Капитан Серхио Рамос может покинуть клуб.

По информации журналиста El Chiringuito Хуанфе Санса, испанец задумался об уходе из «Реала». Рамос хочет играть на высоком уровне, ему не нравятся некоторые вещи, которые происходили в клубе в минувшем сезоне.

За ним давно следят «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», они получали отказ, но в этот раз, сообщает Marca, все может измениться.

Рамос пока что не озвучивал свои мысли на эту тему, поэтому в руководстве «Реала» не знают о его намерениях, но предполагают, что он может действительно хотеть сменить команду.