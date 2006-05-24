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    Лионель Месси: «Вальверде не виноват в вылете от «Ливерпуля», виноваты игроки»

    Теги Ливерпуль Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об эмоциях после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (3:0, 0:4).

    О финале Кубка Испании с «Валенсией»

    «Мы спокойны, готовимся к финалу как обычно. У нас были хорошие игры в этом турнире, и нужно ценить его.

    Есть возможность сделать золотой дубль и хорошо завершить сезон. Надо выигрывать все финалы, в которых мы играем».

    О вылете из Лиги чемпионов

    «Это был тяжелый удар для всех, особенно это ощущалось, когда нужно было выходить и играть в следующем матче.

    Если честно, я не видел и не читал, но мне говорили, что тренера [Эрнесто Вальверде] очень критикуют. Но он проделал прекрасную работу.

    Думаю, он не виноват в вылете от «Ливерпуля», виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться то же самое (годом ранее каталонцы схожим образом вылетели от «Ромы» – прим. Sports.ru), и это случилось.

    Ладно бы это произошло однажды, но два года подряд... Это недопустимо. Может, здесь есть что-то мистическое. Мы проиграли два матча, в остальном все было хорошо».

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