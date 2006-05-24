Лионель Месси: «Вальверде не виноват в вылете от «Ливерпуля», виноваты игроки»

Нападающий «Барселоны» рассказал об эмоциях после вылета из Лиги чемпионов от (3:0, 0:4).

О финале Кубка Испании с «Валенсией»

«Мы спокойны, готовимся к финалу как обычно. У нас были хорошие игры в этом турнире, и нужно ценить его.

Есть возможность сделать золотой дубль и хорошо завершить сезон. Надо выигрывать все финалы, в которых мы играем».

О вылете из Лиги чемпионов

«Это был тяжелый удар для всех, особенно это ощущалось, когда нужно было выходить и играть в следующем матче.

Если честно, я не видел и не читал, но мне говорили, что тренера [ ] очень критикуют. Но он проделал прекрасную работу.

Думаю, он не виноват в вылете от , виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться то же самое (годом ранее каталонцы схожим образом вылетели от «Ромы» – прим. Sports.ru), и это случилось.

Ладно бы это произошло однажды, но два года подряд... Это недопустимо. Может, здесь есть что-то мистическое. Мы проиграли два матча, в остальном все было хорошо».