ИИХФ утвердила проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе было принято официальное решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

О решении во второй день конгресса объявил президент ИИХФ Рене Фазель. В Братиславе сейчас проходит ЧМ-2019, игры турнира также принимал Кошице.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк презентовал заявку России на проведение матчей чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году.

Арена появится неподалеку от метро «Парк Победы». Также игры турнира пройдут в уже существующем Ледовом дворце.

ЧМ-2024 решено провести в чешских Праге и Остраве. В 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании.

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