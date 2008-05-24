Российское антидопинговое агентство полностью восстановлено в правах

Всемирное антидопинговое агентство ( ) полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство ( ).

Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.

«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодня все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения.

Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», – сказал Колобков.

20 сентября исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.