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    Ильнур Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия» и стал третьим в общем зачете

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Микель Ниеве Эрос Капекки Микель Ланда Бауке Моллема Ильнур Закарин Вячеслав Кузнецов Андрей Амадор Дмитрий Страхов Рафал Майка Боб Юнгельс Давиде Формоло Саймон Йейтс Мигель Анхель Лопес Павел Сиваков Ян Поланц Примож Роглич Валерио Конти Ричард Карапас Велоспорт

    Сегодня прошел 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел горный маршрут протяженностью 196 км с финишем в подъем первой категории.

    Победу одержал российский велогонщик Ильнур Закарин.

    «Джиро д’Италия»

    13-й этап

    Пинероло – Черезоле-Реале

    196 км

    Профиль/Карта

    1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5.34,40
    2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 0,35
    3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,20
    4. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 1,38
    5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 1,45
    6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,07
    7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,57
    8. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – то же время
    9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 3,34
    10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,50
    11. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,19...
    15. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 4,39...
    17. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,00...
    29. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 13,02...
    109. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 34,54...
    149. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 49,50

    Общий зачет

    1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54.28,59
    2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,25
    3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,56
    4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 3,09
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 4,09
    6. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4,22
    7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 4,28
    8. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 5,08
    9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 7,13
    10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,48...
    12. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 8,14
    13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,44...
    20. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 17,22...
    117. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.38,30...
    141. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.10,41

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