Ильнур Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия» и стал третьим в общем зачете

Сегодня прошел 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел горный маршрут протяженностью 196 км с финишем в подъем первой категории.
Победу одержал российский велогонщик Ильнур Закарин.
«Джиро д’Италия»
13-й этап
Пинероло – Черезоле-Реале
196 км
Профиль/Карта
1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5.34,40
2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 0,35
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,20
4. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 1,38
5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 1,45
6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,07
7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,57
8. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – то же время
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 3,34
10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,50
11. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,19...
15. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 4,39...
17. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,00...
29. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 13,02...
109. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 34,54...
149. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 49,50
Общий зачет
1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54.28,59
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,25
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,56
4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 3,09
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 4,09
6. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4,22
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 4,28
8. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 5,08
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 7,13
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,48...
12. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 8,14
13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,44...
20. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 17,22...
117. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.38,30...
141. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.10,41