Ильнур Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия» и стал третьим в общем зачете

Сегодня прошел 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел горный маршрут протяженностью 196 км с финишем в подъем первой категории.

Победу одержал российский велогонщик Ильнур Закарин.

«Джиро д’Италия»

13-й этап

Пинероло – Черезоле-Реале

196 км

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1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5.34,40

2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 0,35

3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,20

4. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 1,38

5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 1,45

6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,07

7. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,57

8. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – то же время

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 3,34

10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,50

11. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,19...

15. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 4,39...

17. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,00...

29. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 13,02...

109. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 34,54...

149. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 49,50

Общий зачет

1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54.28,59

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,25

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,56

4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 3,09

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 4,09

6. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4,22

7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 4,28

8. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 5,08

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 7,13

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 7,48...

12. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 8,14

13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,44...

20. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 17,22...

117. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.38,30...

141. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.10,41