As: Рамос интересен «Ювентусу», «МЮ», «Ливерпулю» и клубу из Китая

Капитан Серхио Рамосе может в межсезонье сменить клуб.

У защитника окончательно испортились отношения с президентом клуба . По информации источника из окружения 33-летнего испанца, речь не идет о деньгах.

Как утверждает As, Рамос интересен – он мог перейти в этот клуб в 2015 году – и «Ливерпулю».

Также представители Рамоса получили выгодное предложение из Китая.

Однако больше остальных в услугах Рамоса заинтересован «Ювентус». Форвард туринцев лично попросил семью президента клуба Андреа Аньелли приложить максимум усилий, чтобы подписать Рамоса.

Рамос перешел в из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2021 года, отступные – 800 миллионов евро, зарплата – 12,5 млн в год.

В текущем сезоне Рамос сыграл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 передачи.