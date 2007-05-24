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    As: Рамос интересен «Ювентусу», «МЮ», «Ливерпулю» и клубу из Китая

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    Капитан «Реала» Серхио Рамосе может в межсезонье сменить клуб.

    У защитника окончательно испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. По информации источника из окружения 33-летнего испанца, речь не идет о деньгах. 

    Как утверждает As, Рамос интересен «Манчестер Юнайтед» – он мог перейти в этот клуб в 2015 году – и «Ливерпулю».

    Также представители Рамоса получили выгодное предложение из Китая.

    Однако больше остальных в услугах Рамоса заинтересован «Ювентус». Форвард туринцев Криштиану Роналду лично попросил семью президента клуба Андреа Аньелли приложить максимум усилий, чтобы подписать Рамоса.

    Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2021 года, отступные – 800 миллионов евро, зарплата – 12,5 млн в год.

    В текущем сезоне Рамос сыграл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 передачи.

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