Леонид Федун: «При лимите «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе»

Владелец и член исполкома РФС Леонид Федун озвучил позицию в вопросе лимита в российском футболе.

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сейчас обсуждаются два варианта – действующий «6+5» и новый – «8+17».

– «8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет.

– Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – «6+5» на поле?

– Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.

А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

– Каковы шансы на его принятие?

– Очень высокие, – сказал Федун.