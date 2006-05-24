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    Леонид Федун: «При лимите «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун озвучил позицию в вопросе лимита в российском футболе.

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сейчас обсуждаются два варианта – действующий «6+5» и новый – «8+17».

    – «8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет.

    – Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – «6+5» на поле?

    – Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.

    А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

    – Каковы шансы на его принятие?

    – Очень высокие, – сказал Федун.

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