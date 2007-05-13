«Сити» не отдал титул «Ливерпулю», «Зенит» раскурочил ЦСКА, Россия сильнее Австрии в хоккее и другие новости утра

1. 🔵👑🏆 «Ман Сити» в 6-й раз стал чемпионом Англии 🏆👑🔵 «Ливерпулю» не хватило для титула 97 очков, такого в топ-лигах еще не бывало. Гвардиола в 8-й раз выиграл чемпионат страны и взял 26-й трофей в карьере тренера. Мане, Салах и Обамеянг разделили первенство в споре голеадоров. Параллельно со всем этим «Тоттенхэм» зарезервировал место в Лиге чемпионов, оставив «Арсенал» вне четверки.

2. В РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА, «Спартак» победил «Уфу». Сине-бело-голубые достойно отпраздновали добытый ранее титул на глазах 61 тысячи зрителей. Красно-белые обошли в таблице красно-синих, но ни те, ни другие, похоже, не достанут «Краснодар» и не попадут в Лигу чемпионов.

3. На чемпионате мира по хоккею сборная России разбила австрийцев. Первые два матча выиграны с общим счетом 10:2.

Сегодня встреча с чехами. Смогут ли россияне подняться на первое место в группе? В 14 последних официальных встречах Россия обыграла Чехию 10 раз.

На победе сборной можно отлично заработать. Просто получите 1 000 рублей на ставку без условий.

4. «Бостон» забросил 6 шайб «Каролине» и ведет со счетом 2-0 в финале Востока.

5. Джокович обыграл Циципаса и взял первый грунтовый титул с 2016-го. Ноле сравнялся с Надалем по количеству побед на «Мастерсах». Мощно!

6. Гран-при Испании завершился очередным дублем «Мерседеса». Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй. Квят закончил на девятом месте.

7. «Портленд» выбил «Денвер» из плей-офф НБА благодаря 37 очкам Макколлума, бросок Ленарда под сирену помог «Торонто» отправить в отпуск «Филадельфию».

8. В испанской примере «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» уступил «Сосьедаду». «Мадрид» второй год подряд финиширует вне топ-2, и подобное произошло впервые за 45 лет. У «Реала» 11 поражений в чемпионате, в XXI веке такое с «бланкос» прежде не случалось.

9. Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте.

10. «Ростов-Дон» уступил «Дьору» с разницей в один мяч в финале женской Лиги чемпионов по гандболу.

Цитаты.

Клопп о конкуренции: «Пока «Ман Сити» обладает такой финансовой мощью, нам нужно играть близко к идеалу, чтобы взять АПЛ»

Миллер о трофее на вечное хранение: «Зенит» в 5-й раз поднимает чемпионский кубок, и мы его больше никому не отдадим!»

Гончаренко о неудачной игре ЦСКА весной: «Выводы сделаем после сезона»

Дзюба о статусе лучшего ассистента РПЛ: «Приятно. Артем Зидан. Для чемпионства надо было засунуть свое «я» в одно место и работать по всему полю»

Сульшер о будущем: «Нам надо вернуться с иным пониманием того, что такое быть «Ман Юнайтед»