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    Гончаренко о неудачной игре ЦСКА весной: «Выводы сделаем после сезона»

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о поражении от «Зенита» (1:3).

    –  Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

    – Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?

    – Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона, – сказал Гончаренко.

    ЦСКА уступил «Спартаку» 4-е место в РПЛ и на 5 очков отстал от зоны ЛЧ

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