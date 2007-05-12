Гончаренко о неудачной игре ЦСКА весной: «Выводы сделаем после сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о поражении от (1:3).

– Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

– Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?

– Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона, – сказал Гончаренко.

ЦСКА уступил «Спартаку» 4-е место в РПЛ и на 5 очков отстал от зоны ЛЧ