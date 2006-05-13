Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Дзюба о статусе лучшего ассистента РПЛ: «Приятно. Артем Зидан. Для чемпионства надо было засунуть свое «я» в одно место и работать по всему полю»

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свое лидерство в чемпионате России по количеству голевых передач, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский. 

    В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) форвард сделал три результативные передачи. Всего на счету Дзюбы в текущем сезоне РПЛ 10 ассистов. 

    – Приятно ли быть лучшим ассистентом лиги?

    – Приятно. Артем Зидан. Мне было обидно, когда я не набирал очки по системе «гол+пас». Старался максимально команде помочь, и было обидно, что не все это замечали, но люди внутри поддерживали. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду, поэтому сфокусировался не на голах.

    Мой путь таков, что, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм, свое «я» в одно место и работать по всему полю. Старался и слева, и справа, и везде. Поначалу было очень тяжело, а под конец я начал получать от этого удовольствие. Это другая роль, другая специфика. Это было в новику, мне было очень интересно. Я был свободным художником, и, думаю, получилось неплохо, – сказал Дюзба.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться