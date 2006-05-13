Дзюба о статусе лучшего ассистента РПЛ: «Приятно. Артем Зидан. Для чемпионства надо было засунуть свое «я» в одно место и работать по всему полю»

Форвард Артем Дзюба прокомментировал свое лидерство в чемпионате России по количеству голевых передач, передает корреспондент .ru Александр Дорский.

В матче 28-го тура РПЛ с (3:1) форвард сделал три результативные передачи. Всего на счету Дзюбы в текущем сезоне РПЛ 10 ассистов.

– Приятно ли быть лучшим ассистентом лиги?

– Приятно. Артем Зидан. Мне было обидно, когда я не набирал очки по системе «гол+пас». Старался максимально команде помочь, и было обидно, что не все это замечали, но люди внутри поддерживали. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду, поэтому сфокусировался не на голах.

Мой путь таков, что, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм, свое «я» в одно место и работать по всему полю. Старался и слева, и справа, и везде. Поначалу было очень тяжело, а под конец я начал получать от этого удовольствие. Это другая роль, другая специфика. Это было в новику, мне было очень интересно. Я был свободным художником, и, думаю, получилось неплохо, – сказал Дюзба.