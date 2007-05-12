Юрген Клопп: «Пока «Ман Сити» обладает такой финансовой мощью, нам нужно играть близко к идеалу, чтобы взять АПЛ»

Главный тренер Юрген Клопп высказался о втором месте в чемпионате Англии.

«Это одна из лучших команд, которые были у . Сто процентов. Но мы играем в лиге с другими очень хорошими командами. Мы смирились с этим, нет проблем.

Пока будет обладать такой финансовой мощью, ни одна команда легко с ними не справится. И пока это продлится, нам нужно сыграть близко к идеалу, чтобы выиграть АПЛ.

«Сити» было тяжело избавиться от нас, а мы не могли избавиться от них. Второе место – это не то, чего мы хотели, но это первый шаг. Мы это видим именно так. В прошлом сезоне мы отставали на 25 очков. Если мы повторим эти шаги, будет [отличный] сезон.

У нас был настоящий соперник. 198 очков за два сезона – это выдающийся показатель. Мы сделали большой шаг в развитии. Парни вышли на новый уровень, что мне нравится, но прогресс еще не закончен.

Это наша первая попытка побороться за чемпионство. Это не лучший день для нас, но будущее покажет, хорош ли он на самом деле. Если бы мы проиграли, у меня бы не было тех же чувств, но я хотел, чтобы мы справились с этой ситуацией для своего будущего», – сказал Клопп.

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