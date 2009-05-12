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    Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте

    Теги происшествия Александр Емельяненко ТАСС Бокс/MMA/UFC

    Полицейские задержали в Москве бойца ММА Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт задержания, не уточнив фамилию задержанного.

    По данным полиции, мужчина был задержан на Восточной улице. Он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. На него составлен административный протокол.

    Ранее Емельяненко был лишен водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

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