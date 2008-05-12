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    🔵👑🏆 «Ман Сити» в 6-й раз стал чемпионом Англии 🏆👑🔵

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19.

    В заключительном туре премьер-лиги команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Брайтон» (4:1). Благодаря этому «горожане» сохранили преимущество над «Ливерпулем», обыгравшим в параллельном матче «Вулверхэмптон» (2:0).

    «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 6-й раз. Если считать с момента образования премьер-лиги в сезоне-1992/93, то у клуба 4 титула.

    «Ман Сити» становился чемпионом страны в 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 и 2019 годах. Клуб впервые в своей истории взял титул в двух сезонах подряд.

    Полная таблица премьер-лиги

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