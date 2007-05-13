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    Матч «Зенит» – ЦСКА посетили 61 494 зрителя. Это рекорд сезона в РПЛ

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Футбол

    Матч 28-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА собрал наибольшую аудиторию в сезоне-2018/19.

    Игра проходила на «Газпром-Арене», ее посетили 61 494 зрителя.

    До этого рекорд был установлен в матче 6-го тура «Зенит» – «Спартак», который состоялся 2 сентября 2018 года. Тогда трибуны стадиона в Санкт-Петербурге собрали 61 467 человек.

    У «Зенита» самая высокая посещаемость в России. В среднем на матч чемпиона в РПЛ приходит 47 983 зрителя.

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