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    Мадрид (ATP). Джокович обыграл Циципаса и взял первый грунтовый титул с 2016-го

    Теги Новак Джокович результаты ATP Mutua Madrid Open Стефанос Циципас Теннис

    В финале «Мастерса» в Мадриде первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 20-летнего грека Стефаноса Циципаса. Серб сравнял счет в личном противостоянии – 1:1.

    Джокович выиграл третий титул в Мадриде и первый грунтовый турнир после «Ролан Гаррос»-2016. В этом сезоне Джокович взял второй трофей после Australian Open.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 12 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Новак Джокович (Сербия) Стефанос Циципас (Греция)
    6:3|6:4
    Дата проведения
    12 мая, 19.42
    Онлайн матча

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