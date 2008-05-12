Мадрид (ATP). Джокович обыграл Циципаса и взял первый грунтовый титул с 2016-го

В финале «Мастерса» в Мадриде первая ракетка мира Новак Джокович обыграл 20-летнего грека Стефаноса Циципаса. Серб сравнял счет в личном противостоянии – 1:1.

Джокович выиграл третий титул в Мадриде и первый грунтовый турнир после «Ролан Гаррос»-2016. В этом сезоне Джокович взял второй трофей после Australian Open.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 12 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Финал