вчера, 22:10 Live Кубок Стэнли. Финал Востока. «Бостон» принимает «Каролину» Теги результаты Бостон Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей НХЛ Кубок Стэнли Третий раунд Бостон – Каролина – 5:0 (3 период) Дата проведения 12 мая, 22.00, «TD Garden» Онлайн матча Видео 1:0 – 15 Гжельчик (Койл, Юханссон) 2:0 – 18 Дебраск (Крюг, Пастрняк) 3:0 – 23 Клифтон (Хейнен, Юханссон) 4:0 – 37 Гжельчик (Крюг, Койл) 5:0 – 41 Бэкес (Крюг, Крейчи) Счет в серии: 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Статистика НХЛ Статистика Кубка Стэнли Реклама 18+