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    Кубок Стэнли. Финал Востока. «Бостон» принимает «Каролину»

    Теги результаты Бостон Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Третий раунд

    Бостон – Каролина 5:0 (3 период)
    Дата проведения
    12 мая, 22.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Гжельчик (Койл, Юханссон)
    2:0 – 18 Дебраск (Крюг, Пастрняк)
    3:0 – 23 Клифтон (Хейнен, Юханссон)
    4:0 – 37 Гжельчик (Крюг, Койл)
    5:0 – 41 Бэкес (Крюг, Крейчи)

    Счет в серии: 1-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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