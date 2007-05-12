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    Алексей Миллер: «Зенит» в 5-й раз поднимает чемпионский кубок, и мы его больше никому не отдадим!»

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Алексей Миллер Матч ТВ Футбол

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер после победы «Зенита» над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула петербургским клубом. 

    «Зенит» стал чемпионом в пятый раз в истории РПЛ (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19), кубок переходит к клубу в вечное владение. 

    «Сегодня «Зенит» в 5-й раз поднимет российский чемпионский кубок, и мы этот кубок больше никому не отдадим!

    Этот кубок в клубе останется навсегда, этот кубок наш!

    Новых побед, «Зенит», новых достижений! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер в эфире «Матч ТВ»

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