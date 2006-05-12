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    «Ливерпуль» занял 2-е место с 97 очками. Это рекорд лиг топ-5, «Реал» был вице-чемпионом с 96 очками в 2010 году

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола рекорды Футбол

    «Ливерпуль» набрал 97 очков в премьер-лиге по итогам сезона, но не стал чемпионом, заняв 2-е место.

    Титул достался «Манчестер Сити», на счету которого 98 очков.

    «Ливерпуль» под руководством тренера Юргена Клоппа установил своеобразный рекорд для пяти ведущих европейских лиг. Ранее ни один клуб не оставался без чемпионского титула, если набирал 97 очков.

    Предыдущий максимум был показан «Реалом». Мадридская команда в 2010 году уступила чемпионский титул «Барселоне», набрав 96 очков в примере. На счету «блауграны» по итогам сезона-2009/10 было 99 очков.

    В 2010 году с «Барселоной» работал тренер Пеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

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