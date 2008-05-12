Гран-при Испании. Стартовый порядок

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

12 мая 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Пьер Гасли («Ред Булл»)

7. Ромен Грожан («Хаас»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Даниил Квят («Торо Россо»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Алекс Албон («Торо Россо»)

12. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

13. Даниэль Риккардо («Рено»)*

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

17. Роберт Кубица («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)**

19. Джордж Расселл («Уильямс»)***

20. Нико Хюлькенберг («Рено»)****

* – Риккардо потеряет три места на решетке после столкновения с Квятом в Баку

** – Джовинацци потеряет пять мест на решетке из-за замены коробки передач

*** – Расселл потеряет пять мест на решетке из-за замены коробки передач

**** – Хюлькенберг стартует с пит-лейн из-за смены спецификации переднего антикрыла по ходу квалификации