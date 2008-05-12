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    Гран-при Испании. Стартовый порядок

    Теги результаты Гран-при Испании Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Испании
    Барселона-Каталония, Монмело
    12 мая 2019 года
    Гонка
    Стартовый порядок
     
    1. Валттери Боттас («Мерседес»)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    3. Себастьян Феттель («Феррари»)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    5. Шарль Леклер («Феррари»)
    6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
    7. Ромен Грожан («Хаас»)
    8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    9. Даниил Квят («Торо Россо»)
    10. Ландо Норрис («Макларен»)
    11. Алекс Албон («Торо Россо»)
    12. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
    13. Даниэль Риккардо («Рено»)*
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
    17. Роберт Кубица («Уильямс»)
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)**
    19. Джордж Расселл («Уильямс»)***
    20. Нико Хюлькенберг («Рено»)****
     

    * – Риккардо потеряет три места на решетке после столкновения с Квятом в Баку

    ** – Джовинацци потеряет пять мест на решетке из-за замены коробки передач

    *** – Расселл потеряет пять мест на решетке из-за замены коробки передач

    **** – Хюлькенберг стартует с пит-лейн из-за смены спецификации переднего антикрыла по ходу квалификации

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