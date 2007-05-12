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    Оле-Гуннар Сульшер: «Нам надо вернуться с иным пониманием того, что такое быть «Ман Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Кардифф Сити Мэйсон Гринвуд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о поражении от «Кардиффа» (0:2).

    «Сегодня мы пропускали простые голы и не забивали. Можно владеть мячом и создавать моменты, но проблема не в этом. Не в этом наш вызов, нас ждет долгий тяжелый путь туда, где мы хотим быть.

    Мэйсон Гринвуд был прекрасен. Он был нашим лучшим игроком с большим отрывом. И это многое говорит о парнишке. Он вышел за команду с отсутствием уверенности, и вы видите, к чему это привело. Не удивлен его игрой, мы знаем, на что он способен.

    Чтобы сократить отставание от вершины, потребуется какое-то время. Мы оказались на 5-6 очков ниже третьего, четвертого и пятого мест. И это должно быть нашей целью. Первые две команды установили стандарты выше прежнего, и нам нужно принять этот вызов.

    Работа стартует сейчас, у каждого будет отдых, но нам нужно будет вернуться с другой психологией и другим пониманием того, что такое быть «Манчестер Юнайтед», – сказал Сульшер.

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