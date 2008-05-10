Чемпионат России. «Оренбург» примет «Урал», «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»

В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином».
Завтра «Краснодар» проведет выездной матч с «Енисеем», «Ахмат» будет противостоять «Крыльям Советов».
В воскресенье пройдут матчи между «Спартаком» и «Уфой», «Зенитом» и ЦСКА.
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 11.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 10 мая, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 10 мая, 16.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 10 мая, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 11 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.