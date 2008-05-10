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    Чемпионат России. «Оренбург» примет «Урал», «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Футбол

    В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином». 

    Завтра «Краснодар» проведет выездной матч с «Енисеем», «Ахмат» будет противостоять «Крыльям Советов». 

    В воскресенье пройдут матчи между «Спартаком» и «Уфой», «Зенитом» и ЦСКА. 

    Чемпионат России

    28-й тур

    Оренбург – Урал
    Дата проведения
    10 мая, 11.30, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

     

    Динамо – Ростов
    Дата проведения
    10 мая, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Арсенал Тула
    Дата проведения
    10 мая, 16.30, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Рубин
    Дата проведения
    10 мая, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Енисей – Краснодар
    Дата проведения
    11 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Крылья Советов
    Дата проведения
    11 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Уфа
    Дата проведения
    12 мая, 16.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – ЦСКА
    Дата проведения
    12 мая, 19.00, «Газпром Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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