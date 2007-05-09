«Тоттенхэм» выбил «Аякс» голом на 96-й минуте, Кокорин и Мамаев приговорены к колонии, «Кузбасс» – чемпион России и другие новости утра

1!! «Тоттенхэм» ушел со счета 0:2, вырвал победу у «Аякса» на 96-й минуте и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». Моура сделал хет-трик за тайм. Будет второй чисто английский финал в истории.

2. Вы наверняка уже знаете, что Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. Первый должен выйти на свободу в декабре, второй – в ноябре, но будут еще апелляции.

3. «Кузбасс» в финале обыграл казанский «Зенит» и стал чемпионом России по волейболу, прервав победную серию соперника, длившуюся с 2014 года.

4. Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров включены в предварительный состав хоккейной сборной России на чемпионат мира. Команда уже прилетела в Словакию.

5. В Кубке Стэнли «Сан-Хосе» выбил «Колорадо» и встретится в финале Запада с «Сент-Луисом» Тарасенко.

6. Появилась информация, что УЕФА выработал свой проект реформы ЛЧ: возможно, с 2024 года будет 4 группы по 8 команд, введут повышение и понижение в классе.

7. ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет. Клуб может оспорить это решение в CAS.

8. В плей-офф НБА «Милуоки» прошел «Бостон» (4-1), «Голден Стэйт» играет с «Хьюстоном».

9. Лидер сборной России Логинов женится на украинской биатлонистке Кручовой. Это его второй брак.

10. Владимир Кличко может уйти в политику и возглавить на украинских парламентских выборах партию УДАР.

Цитаты.

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