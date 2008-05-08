«Кузбасс» прервал победную серию казанского «Зенита» в чемпионате России, длившуюся с 2014 года

Кемеровский выиграл чемпионат России по волейболу среди мужских команд сезона-2018/19.

Эта победа стала первой в истории клуба, основанного в 2008 году. В финальной серии «Кузбасс» обыграл казанский 3:1.

Таким образом, казанский клуб остался без трофея чемпионата России впервые с сезона-2012/13 и во второй раз за последние 11 лет. За это время лишь «Белогорье» обыгрывало «Зенит» в финале чемпионатов России.

До этого «Зенит» не проигрывал ни сета в финалах с серии-2014/15, когда один матч удалось выиграть «Белогорью».

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