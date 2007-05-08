Уткин о Кокорине и Мамаеве: «Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой. На сколько сядут виновные в катастрофе «Суперджета»?

Журналист Василий Уткин прокомментировал приговор для футболистов и Павла Мамаева.

«О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма – нет. Совсем не потому, что тюрьма – это страшно или избыточно жестоко. Нет, тюрьма – это мерило. Вы смеетесь над сантиметрами? Над килограммами?

Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой. На сколько сядут виновные в катастрофе «Суперджета»? За эти дни мы узнали, что в аэропорту не работают спасательные службы. Что самолет сделан из легковоспламеняющихся материалов, при горении выделяется удушающий газ. В самолете от попадания молнии отказывает электроника – ситуация нештатная, но не уникальная. И так далее.

Там 41 труп, люди погибли страшной смертью. Вы скажете, при чем тут? Тюрьма. Вот мерило. Кто сядет за это и сядет ли?

Подождем расследования. Расследование снятого на видео дебоша шло полгода. Расследование гибели самолета с хором Александрова идет который год? Вы знаете, в чем причина? Кто сел? Или никто не виноват?

Дело не в том, много или мало дали. Смысл наказания не в суровости, а в неотвратимости. А все остальное неважно. Статус футболистов лишь антураж. Если б отпустили – он бы так же работал, светошумовой гранатой.

Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд. Харви Вайнштейна и Кевина Спейси еще не судили. Тайгер Вудс не сидел. Кроме того, карьеры футболистов вообще не тот вопрос, который меня занимает.

Меня занимает тюрьма. Там должны находиться те, кто опасен для общества. Их явно меньше количественно, чем заключенных, в любой момент времени.

Круг воров, насильников, пьяных водителей, попов-педофилов, садистов-ментов гораздо шире, чем перечень их всех, осужденных и отбывающих наказание. Важно только это, а не много или мало проведут за содеянное два футболиста-социопата», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году



