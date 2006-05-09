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    Лукас Моура о хет-трике: «Это лучший момент в моей жизни и карьере»

    Теги Аякс премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Лукас Моура Футбол

    Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура передал впечатления от хет-трика в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).

    «Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень-очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде.

    Мы всегда верили, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили это. Мы семья.

    Футбол дарит нам моменты, которые мы даже вообразить не способны. Нам надо наслаждаться этим.

    Только взгляните на меня. Это лучший момент в моей жизни, карьере.

    Благодарю партнеров по команде, потому что то, что я переживаю в «Тоттенхэме», просто немыслимо», – сказал Моура.

    Бразилец забил решающий мяч на 96-й минуте встречи.

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