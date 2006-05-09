Лукас Моура о хет-трике: «Это лучший момент в моей жизни и карьере»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура передал впечатления от хет-трика в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).
«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень-очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде.
Мы всегда верили, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили это. Мы семья.
Футбол дарит нам моменты, которые мы даже вообразить не способны. Нам надо наслаждаться этим.
Только взгляните на меня. Это лучший момент в моей жизни, карьере.
Благодарю партнеров по команде, потому что то, что я переживаю в «Тоттенхэме», просто немыслимо», – сказал Моура.
Бразилец забил решающий мяч на 96-й минуте встречи.
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