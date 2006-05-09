Лукас Моура о хет-трике: «Это лучший момент в моей жизни и карьере»

Полузащитник Лукас Моура передал впечатления от хет-трика в ответном полуфинале Лиги чемпионов с (3:2).

«Невозможно объяснить, что я чувствую. Я очень-очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде.

Мы всегда верили, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили это. Мы семья.

Футбол дарит нам моменты, которые мы даже вообразить не способны. Нам надо наслаждаться этим.

Только взгляните на меня. Это лучший момент в моей жизни, карьере.

Благодарю партнеров по команде, потому что то, что я переживаю в , просто немыслимо», – сказал Моура.

Бразилец забил решающий мяч на 96-й минуте встречи.

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