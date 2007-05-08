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    Сборная России прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

    Теги Сборная России по хоккею видео чемпионат мира Хоккей

    Хоккеисты сборной России приземлились в Братиславе, где состоится чемпионат мира-2019.

    Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

    Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

    10 мая российской команде предстоит матч с норвежцами, начало – в 17:15 по московскому времени. 

    ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

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