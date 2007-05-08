Сборная России прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Хоккеисты сборной России приземлились в Братиславе, где состоится чемпионат мира-2019.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

10 мая российской команде предстоит матч с норвежцами, начало – в 17:15 по московскому времени.

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд