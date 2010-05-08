Ягудин о приговоре Кокорину и Мамаеву: «Полный бред и показуха! Вот такое у нас правосудие»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал приговор футболистам и Павлу Мамаеву.

«Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Александр проведет в колонии семь с половиной месяцев. Павел – на месяц меньше. Полный бред! 40 свидетелей, 20 томов по делу. Показуха, не более!

К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий. Но дело никак не тянет на такое наказание! Вот такое у нас правосудие. Лучше бы реальными делами занялись, как убийства и так далее», – написал Ягудин.

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году