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    Ягудин о приговоре Кокорину и Мамаеву: «Полный бред и показуха! Вот такое у нас правосудие»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Ягудин Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Фигурное катание

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    «Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Александр проведет в колонии семь с половиной месяцев. Павел – на месяц меньше. Полный бред! 40 свидетелей, 20 томов по делу. Показуха, не более!

    К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий. Но дело никак не тянет на такое наказание! Вот такое у нас правосудие. Лучше бы реальными делами занялись, как убийства и так далее», – написал Ягудин.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

     
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