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    Сегодня в 14:00 суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Сегодня полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий узнают приговор.

    Пресненский суд Москвы огласит приговор в 14:00 по московскому времени.

    Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

    Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

    Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.

    Сегодня объявят приговор Кокорину и Мамаеву. Судебные журналисты – о том, чем все может закончиться

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