Сегодня в 14:00 суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Сегодня полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий узнают приговор.

Пресненский суд Москвы огласит приговор в 14:00 по московскому времени.

Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.

Сегодня объявят приговор Кокорину и Мамаеву. Судебные журналисты – о том, чем все может закончиться