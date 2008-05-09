Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко может уйти в политику, сообщает «Украинская правда».

На ближайших парламентских выборах он может возглавить партию УДАР.

«Володе надо закончить еще много дел, и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные», – сообщил источник в окружении мэра Киева Виталия Кличко.

Пока сам Владимир не решил, нужно ли ему идти в политику. Разговоры о его возможной политической карьере уже идут в кругах партии УДАР.

Решение Владимир Кличко озвучит в июне.

Ранее ему предложили вернуться в профессиональный бокс.