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    Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР

    Теги Виталий Кличко Владимир Кличко политика Бокс/MMA/UFC

    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко может уйти в политику, сообщает «Украинская правда».

    На ближайших парламентских выборах он может возглавить партию УДАР.

    «Володе надо закончить еще много дел, и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные», – сообщил источник в окружении мэра Киева Виталия Кличко.

    Пока сам Владимир не решил, нужно ли ему идти в политику. Разговоры о его возможной политической карьере уже идут в кругах партии УДАР.

    Решение Владимир Кличко озвучит в июне.

    Ранее ему предложили вернуться в профессиональный бокс.

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