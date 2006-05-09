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    «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – первый с 2008 года и второй в истории английский финал ЛЧ

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Вулверхэмптон Футбол

    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов-2018/19.

    Это первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал.

    В 2008 году в Москве, на стадионе «Лужники», играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, по пенальти – 6:5).

    Английский финал также был в Кубке УЕФА-1971/72, когда «Тоттенхэм» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:1, 1:1).

    Финал между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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