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    Алексей Андронов: «Бить людей в барах можно, чиновников – нельзя. Избирательное правосудие»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Алексей Андронов Александр Кокорин Краснодар политика Кокорин и Мамаев Футбол

    Комментатор и журналист Алексей Андронов высказался о приговоре, вынесенном футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    «Ничего неожиданного в реальных сроках нет. И во всей ситуации тоже. Если называть вещи своими именами, это «избирательное правосудие».

    Бить людей в барах – можно. Бить людей на пешеходных переходах – можно. Даже иностранных граждан. Бить государственных людей, чиновников – НЕЛЬЗЯ», – написал Андронов в телеграм-канале.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

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