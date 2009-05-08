Алексей Андронов: «Бить людей в барах можно, чиновников – нельзя. Избирательное правосудие»

Комментатор и журналист Алексей Андронов высказался о приговоре, вынесенном футболистам и Павлу Мамаеву.

«Ничего неожиданного в реальных сроках нет. И во всей ситуации тоже. Если называть вещи своими именами, это «избирательное правосудие».

Бить людей в барах – можно. Бить людей на пешеходных переходах – можно. Даже иностранных граждан. Бить государственных людей, чиновников – НЕЛЬЗЯ», – написал Андронов в телеграм-канале.

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