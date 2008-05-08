ЧМ-2019. Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров включены в предварительный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с составом на ЧМ-2019.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.
Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.
Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Сейчас в заявке на турнир 27 игроков, включая 3 вратарей. Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.
У сборной появилось суперзвено. На подходе – второе такое же мощное