ЧМ-2019. Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров включены в предварительный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с составом на ЧМ-2019.

Вратари: , Александр Георгиев, Илья Сорокин.

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, , Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, .

Нападающие: Иван Телегин, , Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, , Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Сейчас в заявке на турнир 27 игроков, включая 3 вратарей. Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

У сборной появилось суперзвено. На подходе – второе такое же мощное