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    ЧМ-2019. Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров включены в предварительный состав сборной России

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Артем Анисимов Сергей Андронов Евгений Дадонов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Дмитрий Орлов Богдан Киселевич чемпионат мира Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Нестеров Евгений Кузнецов Никита Зайцев Иван Телегин Никита Гусев Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Григоренко Илья Сорокин Артем Блажиевский Владислав Гавриков Александр Барабанов Кирилл Капризов Артем Зуб Александр Георгиев Михаил Сергачев Александр Елесин Хоккей

    Тренерский штаб сборной России определился с составом на ЧМ-2019.

    ВратариАндрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.

    Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.

    Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев. 

    Сейчас в заявке на турнир 27 игроков, включая 3 вратарей. Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. 

    У сборной появилось суперзвено. На подходе – второе такое же мощное

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