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    ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

    Теги Челси премьер-лига Англия трансферы ФИФА CAS Футбол

    ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.

    «Челси» не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

    Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду «Челси», также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

    Также ФИФА оставила в силе штраф «Челси» в размере 600 тысяч швейцарских франков.

    Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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