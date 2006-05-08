Кокорин должен выйти на свободу в декабре, Мамаев – в ноябре

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки за участие в драках в кафе «Кофемания» и на парковке у гостиницы «Пекин» в октябре прошлого года.

Кокорин и его брат Кирилл приговорены в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Мамаев и общий друг игроков Александр Протасовицкий – к 1 году 5 месяцам.

Дни, проведенные игроками в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. У Кокориных они считаются с 10 октября, у Мамаева и Протасовицкого — с 11-го.

Таким образом, братьям Кокориным без учета возможных апелляций и обжалований остается провести в колонии примерно 7,5 месяца (они должны выйти на свободу в декабре), а Мамаеву и Протасовицкому – 6,5 месяца (они должны выйти в ноябре).

Адвокаты осужденных смогут обжаловать приговор. В этом случае они останутся в СИЗО, где каждый день также будет зачтен с коэффициентом 1,5.

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году