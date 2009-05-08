Логинов женится на украинской биатлонистке Кручовой

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру.

По словам тренера, причиной стало желание 24-летней спортсменки сосредоточиться на личной жизни – в скором времени она выходит замуж. Избранником Кручовой стал лидер сборной России Александр Логинов.

Для 27-летнего Логинова этот брак станет вторым, ранее он был женат на российской биатлонистке Маргарите Яростовой.

Наивысшим достижением Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в 2015 году. Она также становилась победительницей этапа взрослого Кубка IBU этого года в сингл-миксте. В прошедшем сезоне украинка дебютировала на Кубке мира – на этапе в Солт-Лейк-Сити она стала 73-й в спринте.