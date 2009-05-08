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    Логинов женится на украинской биатлонистке Кручовой

    Теги сборная России светская хроника сборная Украины жен Евгений Колупаев Александр Логинов Мария Кручова Биатлон

    Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру.

    По словам тренера, причиной стало желание 24-летней спортсменки сосредоточиться на личной жизни – в скором времени она выходит замуж. Избранником Кручовой стал лидер сборной России Александр Логинов.

    Для 27-летнего Логинова этот брак станет вторым, ранее он был женат на российской биатлонистке Маргарите Яростовой.

    Наивысшим достижением Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в 2015 году. Она также становилась победительницей этапа взрослого Кубка IBU этого года в сингл-миксте. В прошедшем сезоне украинка дебютировала на Кубке мира – на этапе в Солт-Лейк-Сити она стала 73-й в спринте.

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