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    «Аякс» – третий после «Реала» и «Баварии» клуб, одержавший 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ

    Теги Бавария высшая лига Голландия Аякс Реал Мадрид Лига чемпионов Тоттенхэм рекорды Футбол

    «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в гостях в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

    Эта победа стала для амстердамцев третьей в гостях в плей-офф нынешней ЛЧ – ранее «Аякс» в 1/8 финала в Мадриде победил «Реал» (4:1), а в 1/4 финала – «Ювентус» в Турине (2:1).

    «Аякс» стал всего третьей командой, которая в одном розыгрыше ЛЧ одержала победы во всех трех гостевых матчах плей-офф.

    Ранее это удалось «Баварии» в сезоне-2012/13 и «Реалу» в сезоне-2017/18. В обоих случаях команды в итоге становились победителями турнира.

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