«Аякс» – третий после «Реала» и «Баварии» клуб, одержавший 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ

«Аякс» обыграл в гостях в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Эта победа стала для амстердамцев третьей в гостях в плей-офф нынешней ЛЧ – ранее «Аякс» в 1/8 финала в Мадриде победил «Реал» (4:1), а в 1/4 финала – в Турине (2:1).

стал всего третьей командой, которая в одном розыгрыше ЛЧ одержала победы во всех трех гостевых матчах плей-офф.

Ранее это удалось «Баварии» в сезоне-2012/13 и в сезоне-2017/18. В обоих случаях команды в итоге становились победителями турнира.