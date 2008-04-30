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    Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказала, когда спортсмену могут вынести приговор.

    «С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор.

    Статья 213 (часть 2) («Хулиганство» – прим. Sports.ru), как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания.

    С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», — сказала Стукалова.

    Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

    Компания сперва напала на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже – на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В суде объявлен перерыв до 6 мая.

    Кокорин и Мамаев дали показания. Там все очень путано, но мы собрали главное

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