Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

Татьяна Стукалова, адвокат форварда Александра Кокорина, рассказала, когда спортсмену могут вынести приговор.

«С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор.

Статья 213 (часть 2) («Хулиганство» – прим. Sports.ru), как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания.

С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», — сказала Стукалова.

Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Компания сперва напала на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже – на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В суде объявлен перерыв до 6 мая.

Кокорин и Мамаев дали показания. Там все очень путано, но мы собрали главное