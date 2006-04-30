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    Клопп перед матчем с «Барсой»: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»

    Теги Ливерпуль Юрген Клопп Барселона Лига чемпионов Камп Ноу Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится в среду в столице Каталонии.

    «Камп Ноу» – это просто стадион и довольно большой. Но это не храм футбола.

    Разгромы «Лиона» и «МЮ» на «Камп Ноу»? Так вышло, что их неудачные отрезки пришлись на эти матчи. Теперь наш черед встретиться с «Барсой» на ее поле. Надеемся, что сыграем хорошо.

    Когда играешь с «Барсой», то, конечно, ты не фаворит. Это будет фантастический матч для всех болельщиков», – сказал Клопп.

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


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