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    Московское «Динамо» в четвертый раз подряд выиграло женский чемпионат России по волейболу

    Теги Динамо Москва жен Уралочка чемпионат России результаты Динамо Казань жен Локомотив Калининград жен Волейбол

    Сегодня прошли третьи матчи финальных серий женского чемпионата России по волейболу. В финале московское «Динамо» победило «Локомотив» и в четвертый раз подряд стало чемпионом.

    В серии за третье место казанское «Динамо» уступило «Уралочке». Командам предстоит сыграть еще как минимум один матч.

    Чемпионат России

    Женщины

    Плей-офф

    Финал

    Третий матч

    Динамо Москва – Локомотив Калининград – 3-0 (25:21, 26:24, 25:21)

    Счет в серии: 3-0

    Серия за 3-е место

    Динамо-Казань – Уралочка – 0-3 (20:25, 18:25, 15:25)

    Счет в серии: 1-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: cерии играются до трех побед.

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