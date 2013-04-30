Московское «Динамо» в четвертый раз подряд выиграло женский чемпионат России по волейболу

Сегодня прошли третьи матчи финальных серий женского чемпионата России по волейболу. В финале московское «Динамо» победило «Локомотив» и в четвертый раз подряд стало чемпионом.
В серии за третье место казанское «Динамо» уступило «Уралочке». Командам предстоит сыграть еще как минимум один матч.
Чемпионат России
Женщины
Плей-офф
Финал
Третий матч
Динамо Москва – Локомотив Калининград – 3-0 (25:21, 26:24, 25:21)
Счет в серии: 3-0
Серия за 3-е место
Динамо-Казань – Уралочка – 0-3 (20:25, 18:25, 15:25)
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: cерии играются до трех побед.