Московское «Динамо» в четвертый раз подряд выиграло женский чемпионат России по волейболу

Сегодня прошли третьи матчи финальных серий женского чемпионата России по волейболу. В финале московское «Динамо» победило «Локомотив» и в четвертый раз подряд стало чемпионом.

В серии за третье место казанское «Динамо» уступило «Уралочке». Командам предстоит сыграть еще как минимум один матч.

Чемпионат России

Женщины

Плей-офф

Финал

Третий матч

– Локомотив Калининград – 3-0 (25:21, 26:24, 25:21)

Счет в серии: 3-0

Серия за 3-е место

Динамо-Казань – – 0-3 (20:25, 18:25, 15:25)

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: cерии играются до трех побед.