ВТБ завершил покупку акций «Динамо» за 1 рубль

У «Динамо» официально сменился собственник.

ВТБ приобрел клуб у ВФСО «Динамо» за один рубль.

«Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов.

Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.