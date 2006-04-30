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    ВТБ завершил покупку акций «Динамо» за 1 рубль

    Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва ВТБ Спорт-Экспресс Футбол

    У «Динамо» официально сменился собственник.

    ВТБ приобрел клуб у ВФСО «Динамо» за один рубль.

    «Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов.

    Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

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