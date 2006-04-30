Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 млн рублей

Председатель Правительства Дагестана Анатолий Карибов рассказал, что регион не поможет «Анжи», испытывающему трудности с финансированием.

«В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодня клуб просит у правительства 650 миллионов рублей.

Вместе с тем «Анжи» – частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

Для понимания: 650 миллионов – это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник.

Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», – сказал Карибов.

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев заявил: «Полную зарплату игрокам последний раз выдавали в апреле-мае 2018 года».

«Анжи», набрав 20 очков в 26 турах премьер-лиги, занимает 15-е место – это зона вылета. «Уфа», пока попадающая в стыковые матчи, имеет на 5 очков больше.