Карасев назначен на игру ЦСКА с «Динамо», Матюнин будет судить матч «Ахмат» – «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура премьер-лиги.
3 мая (пятница)
«Енисей» – «Анжи»
Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
4 мая (суббота)
«Урал» – «Спартак»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ахмат» – «Зенит»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Арсенал» – «Локомотив»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Уфа»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
ЦСКА – «Динамо»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ростов» – «Краснодар»
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).