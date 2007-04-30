Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Карасев назначен на игру ЦСКА с «Динамо», Матюнин будет судить матч «Ахмат» – «Зенит»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Евгений Турбин Виталий Мешков Алексей Матюнин Василий Казарцев Владимир Москалев Кирилл Левников Павел Кукуян Футбол

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура премьер-лиги.

    3 мая (пятница)

    «Енисей» – «Анжи»

    Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Рубин» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    4 мая (суббота)

    «Урал» – «Спартак»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Ахмат» – «Зенит»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Арсенал» – «Локомотив»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    5 мая (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Уфа»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    ЦСКА – «Динамо»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Ростов» – «Краснодар»

    Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться