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    Юрген Клопп: «500 лет назад знания о футболе мне не помогли бы. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к работе.

    «Я себя считаю абсолютно нормальным человеком. Да, я немного лучше других разбираюсь в футболе. Это правда. Но это не делает меня особенным.

    Мне просто повезло, ведь 500 лет назад эти знания не помогли бы мне. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице.

    Мне просто реально повезло, что мои сильнейшие таланты где-то пригодились. Я ценю это каждый день.

    Я знаю, что тренеры по хоккею на траве работают в пять раз больше, а получают лишь четыре процента от того, что зарабатываю я. Я достаточно умен, чтобы не переоценивать это», – сказал Клопп.

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