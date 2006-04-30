Юрген Клопп: «500 лет назад знания о футболе мне не помогли бы. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал о своем отношении к работе.

«Я себя считаю абсолютно нормальным человеком. Да, я немного лучше других разбираюсь в футболе. Это правда. Но это не делает меня особенным.

Мне просто повезло, ведь 500 лет назад эти знания не помогли бы мне. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице.

Мне просто реально повезло, что мои сильнейшие таланты где-то пригодились. Я ценю это каждый день.

Я знаю, что тренеры по хоккею на траве работают в пять раз больше, а получают лишь четыре процента от того, что зарабатываю я. Я достаточно умен, чтобы не переоценивать это», – сказал Клопп.